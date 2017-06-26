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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 26 июня 2017 года, 09:25

Более 12 часов пожарные тушат городскую свалку в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске уже более 12 часов тушат городскую свалку на ЧМЗ – сейчас на месте работают три автоцистерны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О пожаре на свалке в Металлургическом районе местные жители сообщили 25 июня вечером. Открытое пламя и клубы дыма были видны из квартир домов.

«На месте до сих пор работают сотрудники МЧС. Заняты три автоцистерны. Объект сложный», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, челябинская свалка является крупнейшим в России полигоном ТБО, расположенным в черте города. Каждое лето пожарные десятки раз выезжают тушить пласты мусора. К 2018 году должна начаться рекультивация свалки. На ее месте власти обещают вырастить густой лес.

Фото из группы «Подслушано ЧМЗ»

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Теги: пожар, экология, чмз, свалка, новости челябинска, городская свалка, свалка горит
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