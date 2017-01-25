Нашлась мать 4-летнего мальчика, гулявшего ночью по Челябинску

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Мать четырехлетнего мальчика, которого нашли на улице поздно вечером, явилась за ребенком в отдел полиции – семью проверяют сотрудники ПДН, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник, 24 января, около 22.30 в районе пересечения улиц Братьев Кашириных и Чайковского местная жительница заметила одиноко бродившего маленького мальчика. Заподозрив, что ребенок может быть в опасности, женщина отвезла его в ближайший отдел полиции. В скором времени за малышом пришла его мать.

«Со слов женщины, она оставила ребенка соседке. Однако та не доглядела, и мальчик самостоятельно вышел на улицу и пошел гулять. Информация проверяется. Работают сотрудники ПДН», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Напомним, накануне в Челябинске под суд отдали 24-летнюю горожанку, которая бросила на улице своего трехлетнего сына. Узнав мальчика по публикациям в СМИ, родственники указали на его мать. Девушка злоупотребляла спиртным и о ребенка не заботилась. Сейчас мальчик находится в приюте.

Ольга Плеханова