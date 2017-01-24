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Агентство новостей Доступ 1 24 января 2017 года, 11:53

В Челябинске стартует суд над женщиной, бросившей 3-летнего сына на улице


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске стартует суд над женщиной, бросившей 3-летнего сына на улице, – молодая мать ответит перед законом по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности», – передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя региональной прокуратуры Наталью Мамаеву.

Напомним, 25 ноября 2016 года на улице Дзержинского был обнаружен трехлетний мальчик. Он сказал, что его зовут Слава и что мама привезла его на машине к этому дому и оставила. Мать нашлась спустя несколько дней – ее координаты дали родственники, узнавшие ребенка.

В ходе расследования выяснилось, что мальчик родился в 2013 году. В период с апреля 2015 года по ноябрь 2017 года его родительница ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию и содержанию ребенка: неоднократно нецензурно выражалась в его адрес, злоупотребляла спиртными напитками, надолго оставляла мальчика с чужими людьми, не покупала продукты питания и одежду, не заботилась о его духовном и нравственном развитии. За это женщина дважды привлекалась к административной ответственности – ей выносились предупреждения.

Кроме того, дама неоднократно привлекалась к административной ответственности за распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественных местах. И последний скандальный поступок в отношении мальчика она совершила, будучи пьяной. «По словам очевидцев, женщина разговаривала по телефону, затем села в приехавший за ней автомобиль и уехала, не обращая внимания на плач и крики сына. При этом гражданка осознавала, что ребенок находится без присмотра, в непосредственной близости от проезжей части, одет не по сезону, тем самым лишен возможности принять меры к самосохранению в силу своего возраста», – говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время мальчик находится в МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района Челябинска.

Прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 24-летней матери. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 3 Ленинского района Челябинска для рассмотрения по существу.

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Теги: новости челябинска, брошенные дети
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