На Бродокалмакском тракте Lada влетела в грузовик, 2 погибли

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В результате столкновения легковушки и грузовика на Бродокалмакском тракте (Тракторозаводский район) погибли два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра Поисково-спасательной службы Челябинской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе 111 км ж/д.

«Там произошло лобовое столкновение фуры Volvo и Lada Priora. Сотрудники мобильного спасотряда деблокировали тела двух погибших из легковушки и передали их полиции», – говорится в сообщении ПСС.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что 58-летний водитель Lada вылетел на встречную полосу под грузовик, которым управлял 53-летний мужчина. На месте погибли водитель и 52-летний пассажир отечественного авто.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.