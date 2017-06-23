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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 23 июня 2017 года, 11:53

НУЖНА ПОМОЩЬ. Многодетный отец утонул в озере Зюраткуль во время рыбалки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Семья жителя Сатки (Челябинская область), утонувшего в озере Зюраткуль во время рыбалки, просит помощи в поисках его тела – за два дня труп так и не нашли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия случилась 21 июня на озере Зюраткуль, где в железной лодке рыбачили двое друзей. Из-за поднявшегося ветра судно опрокинулось, и мужчины оказались в воде. Одного заметили проплывавшие недалеко пенсионеры и подняли в свою лодку. А вот второй мужчина ушел на дно и так и не появился на поверхности.

«Мы обратились в МЧС. Они прошли по берегу, но не нашли никого. Сказали, что через три дня сам выплывет, надо ждать. Но как мы можем? Нам нужна помощь. Самим его не выловить. Может, откликнутся водолазы-добровольцы», – рассказывает тесть утонувшего Константин.

Известно, что у 37-летний пропавший рыбак воспитывал троих детей.

Семья просит неравнодушных граждан откликнуться по телефону 8-9000-90-51-42.

Ольга Плеханова

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Теги: волонтеры, утонул, рыбак, новости сатки, многодетная семья
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