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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 7 февраля 2017 года, 09:45

18+ Миассца из розыска, совращавшего мальчиков-подростков, нашли в петле


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Миасса (Челябинская область), подозреваемый во вступлении в половую связь с подростками, найден повешенным – мужчина полгода находился в розыске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Труп мужчины был обнаружен в понедельник, 6 января, утром в квартире одного из домов по улице Лихачева в петле. Установлено, что погибший – 32-летний житель Миасса, полгода находившийся в розыске за совращение детей. Проверкой обстоятельств смерти мужчины занялся Следственный комитет. Известно, что ранее погибший высказывал суицидальные мысли, так как боялся наказания за свои поступки.

Напомним, мужчину стали искать, когда один из мальчиков, с которым он познакомился в соцсети, пожаловался на «взрослого друга» в полицию. Злоумышленник приглашал подростков из неблагополучных семей к себе в гости в общежитие по улице Уральская. Наедине он угощал подростков пивом и совращал. За сексуальные отношения мужчина предлагал мальчикам деньги. Были установлены двое потерпевших. Возбуждено дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Ольга Плеханова

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Теги: педофил, розыск, соцсети, новости миасса
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