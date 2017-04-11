Машина скорой помощи опрокинулась в Челябинске после ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске произошло ДТП с участием скорой помощи – автомобиль опрокинулся набок после столкновения на перекрестке улиц Автодорожная и Мастеровая в Курчатовском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным ГИБДД, сегодня, 11 апреля, в 13.40 на регулируемом перекрестке столкнулись УАЗ Патриот под управлением 50-летнего водителя и автомобиль службы скорой помощи, которым управлял 45-летний мужчина. От удара автомобиль скорой изменил направление движения и опрокинулся на левый бок, его водитель получил тиравмы и направлен на амбулаторное лечение.

«По предварительной информации, специальный автомобиль скорой медицинской помощи двигался с включенной свето-звуковой сигнализацией, бригада медиков направлялась на вызов к пациенту», – уточнили в отделении пропаганды Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится административное расследование, по окончании которого будет установлено, кто из водителей нарушил правила дорожного движения.

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Для ликвидации последствий были задействованы шесть человек и одна единица техники от МЧС.

Фото из групп в социальной сети «ЧП | ДТП Челябинск», «Подслушано ЧМЗ»