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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 08:36

Магнитогорец угнал такси, за рулем которого была женщина


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Магнитогорска (Челябинская область) задержан за угон иномарки с применением насилия – злоумышленник отобрал автомобиль у женщины-таксистки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел днем в Агаповском районе. Женщина-водитель подвозила на такси двух незнакомцев. Один вышел в районе Агаповки, а другой попросил довезти его до поселка Наровчатка. Рядом с населенным пунктом  пассажир применил к таксистке насилие, выбросил ее из машины и скрылся на ее Chevrolet Lanos в неизвестном направлении. Потерпевшая обратилась в полицию.

«Был объявлен план “Перехват”. Менее чем через час данный автомобиль полицейские обнаружили в Магнитогорске. Установив личность мужчины и его место жительства, сотрудники полиции приняли меры к задержанию угонщика. Сейчас 33-летний магнитогорец водворен в изолятор», – говорится в сообщении.

Возбуждено дело по части 4 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция статьи – 12 лет лишения свободы.
 

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Теги: угон, новости магнитогорска, нападение в такси
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