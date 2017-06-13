Лишенный прав водитель иномарки насмерть разбился с 4 пассажирами в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Один погиб и четверо получили серьезные травмы в ДТП с участием Kia Spectra и автокрана в Челябинске – водитель иномарки сел за руль, будучи лишенным прав, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария случилась в понедельник, 12 июня, около 21.55 напротив дома по улице 1-й Пятилетки, 37. Водитель Kia Spectra, перевозивший четырех пассажиров, врезался в попутный автокран. Удар был такой силы, что иномарку разнесло. Водитель – 28-летний челябинец – скончался на месте. Его 21-летний пассажир получил открытый перелом костей плеча, рваную рану груди и тяжелую травму головы. Парень был сильно пьян.

Второй пассажир – 22-летний горожанин – был госпитализирован с переломами позвоночника и нижней челюсти. Пассажирка 1983 года рождения сломала обе ноги и получила сотрясение мозга. Еще один пострадавший – 23-летний парень – госпитализирован с открытым переломом руки и тупой травмой живота.

«Погибший водитель Kia ранее был лишен прав за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения», – рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Напомним, еще одна смертельная авария с пьяным водителем и дорожной техникой случилась в ночь на 11 июня на улице Доватора. Челябинец на угнанном ВАЗе сбил водителя экскаватора, производившего дорожные работы.

Ольга Плеханова,

фото из группы ЧП ДТП Челябинск

