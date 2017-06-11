Легковушка влетела в дорожную технику в Челябинске, погиб экскаваторщик

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске минувшей ночью ВАЗ влетел в строительно-дорожную технику, насмерть сбив работника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в половине четвертого ночи 11 июня на улице Доватора.

«Возле дома № 48, в районе пересечения улиц Доватора и Воровского, проводились дорожные работы. Водитель ВАЗ-2110, перелетев ограждение, врезался в грузовик, экскаватор, а также сбил человека, который в тот момент находился рядом с транспортными средствами», – сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.

По данным ведомства, 54-летний водитель экскаватора от полученных травм скончался.

ВАЗ оказался зажат между дорожной техникой, но водитель получил незначительные ссадины и ушибы.

Выяснилось, что 22-летний водитель отечественной легковушки никогда не получал прав, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, автомобиль числится в угоне.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.