Легковушка разбилась о плитовоз под Миассом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области водитель легкового автомобиля врезался в припаркованный на обочине грузовик – причиной аварии стал неверный выбор скорости и дистанции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Миасса.

Авария произошла около семи утра 27 января на 1 километре трассы Миасс – Карабаш – Кыштым. Установлено, что житель Миасса 1987 года рождения, управляя Hyundai Tiburon, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию и врезался в припаркованный на правой обочине автомобиль Iveco, груженый бетонными плитами.

В результате аварии водитель легковушки получил ушиб.

Фото отделения пропаганды ГИБДД Миасса