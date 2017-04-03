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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 11:47

НУЖНА ПОМОЩЬ. Курганец попал под грузовик, ожидая эвакуатор после собственного ДТП на М-5


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Чебаркульские полицейские разыскивают водителя, сбившего мужчину на М-5 «Урал», – неизвестный на грузовом сине-белом «ГАЗон Next» скрылся, увидев результат столкновения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, тело жителя Кургана возле разбитого автомобиля Volkswagen Polo было обнаружено 30 марта на автодороге М-5. Было установлено, что он управлял машиной без прав. Первоначально предполагалось, что мужчина вылетел из своей машины после столкновения металлическим отбойником.

Однако, как рассказала специалист направления по связям со СМИ МО МВД России «Чебаркульский» Елена Щеткова, в ходе работы сотрудников отдела ГИБДД и следователей отдела полиции была установлена истинная картина происшествия.

Выяснилось, что иномарка ехала в сторону Челябинска, на пассажирском сиденье была 15-летняя дочь водителя. Примерно на 1 831 километре автодороги Москва – Челябинск мужчина, предположительно, уснул за рулем, выехал на правую обочину, затем, резко повернув влево, врезался в металлический отбойник, а затем ударился о такое же ограждение справа и остановился.

«При помощи других водителей мужчина вызвал эвакуатор, отправил дочь в областной центр на попутке, а сам остался ждать автопогрузчик. Когда он находился на проезжей части рядом со своей машиной, его сбил насмерть грузовой автомобиль "ГАЗон Next". Неустановленный водитель грузовика остановился и вышел из автомобиля, но затем скрылся с места происшествия», – рассказала Елена Щеткова, добавив, что на месте происшествия осталось боковое зеркало «ГАЗона».

Полицейские разыскивают водителя и грузовой автомобиль с белой кабиной и сине-белым фургоном. Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом водителе, просят сообщить в отдел полиции Чебаркуля по телефонам – 8 (351-68) 2-25-22, 9-70-00.

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