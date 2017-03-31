Пт, 31.03.2017, 09:36 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 31 марта 2017 года, 08:24

Водитель-бесправник погиб, вылетев из авто, на М-5 под Чебаркулем


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Водитель иномарки вылетел из автомобиля, врезавшись в дорожное ограждение, на М-5 в Чебаркульском районе (Челябинская область), – документов погибший при себе не имел, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД УГИБДД по региону.

Инцидент произошел, 30 марта, около 16.00 на 1830 км автодороги М-5 на территории Чебаркульского района. Водитель автомобиля Volkswagen Polo при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на дорожное ограждение и вылетел из автомобиля на обочину.

В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что прав на управление транспортного средства погибший не имел. Мужчина двигался со стороны Уфы по направлению к Челябинску.
 

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: авария на м-5, новости чебаркуля, новости челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 606
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

вчера, 14:38
Два человека погибли, двое пострадали в ДТП с участием микроавтобуса под Челябинском
вчера, 13:55
Грузовой поезд сбил пенсионерку в Челябинской области
вчера, 13:36
16+ Супруги из Озерска разбились в ДТП с рейсовым автобусом под Аргаяшом
вчера, 10:15
18+ Бомж задержан за убийство товарища, труп которого нашли в подвале в Кыштыме
29 марта, 17:19
19 юных хоккеистов отравились после обеда в гостинице в Челябинске
29 марта, 12:52
Группа подростков подожгла заброшенный госпиталь в Локомотивном
29 марта, 12:43
Иномарка с наркотиками протаранила 5 авто в Копейске, скрываясь от полиции
29 марта, 11:04
18+ Туристка погибла на Аркаиме, врезавшись в березу при катании с горы
28 марта, 17:49
ВНИМАНИЕ. Содержание марганца в воде в Троицке превышено в 14 раз
28 марта, 15:38
Пикапер из сети обокрал женщину на первом свидании в Кыштыме
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость