Водитель-бесправник погиб, вылетев из авто, на М-5 под Чебаркулем

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Водитель иномарки вылетел из автомобиля, врезавшись в дорожное ограждение, на М-5 в Чебаркульском районе (Челябинская область), – документов погибший при себе не имел, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД УГИБДД по региону.

Инцидент произошел, 30 марта, около 16.00 на 1830 км автодороги М-5 на территории Чебаркульского района. Водитель автомобиля Volkswagen Polo при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на дорожное ограждение и вылетел из автомобиля на обочину.

В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что прав на управление транспортного средства погибший не имел. Мужчина двигался со стороны Уфы по направлению к Челябинску.

