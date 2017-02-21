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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 21 февраля 2017 года, 14:33

Крупное ДТП на трассе М-5 под Миассом: есть жертвы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На федеральной трассе М-5 «Урал» Москва – Челябинск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Миасса.

«Утром 21 февраля на 1 770 километре дороги Москва – Челябинск произошло столкновение трех транспортных средств. Водитель Isuzu получил смертельную травму», – сообщили в полиции.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили водители двух других машин.

В настоящее время устанавливается причина ДТП.

Отметим, что авария спровоцировала затруднение движения в обоих направлениях.

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Теги: тройное дтп, новости миасса, дтп на трассе
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