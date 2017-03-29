Группа подростков подожгла заброшенный госпиталь в Локомотивном

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Локомотивном (Карталинский район, Челябинская область) спасатели эвакуировали 10 детей из горевшего здания заброшенного военного госпиталя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Вечером 28 марта на пульт оперативного дежурного Локомотивного спасотряда поступил звонок от женщины, которая сообщила, что увидела задымление в бывшем здании военного госпиталя. Спасатели выехали на место, обнаружили и эвакуировали десятерых детей в возрасте от 10 до 12 лет, а после приступили к тушению двух очагов возгорания на втором этаже и в подвале», – сообщили в областной Поисково-спасательной службе.

Там уточнили, что вход в здание регулярно заколачивают, но школьники все равно проникают внутрь.

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После тушения очагов возгорания с детьми была проведена профилактическая беседа об опасности игры с огнем.