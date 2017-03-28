Челябинские дети подожгли «ГАЗель» и киоск, играя во дворе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два приятеля 9 и 10 лет устроили двойной пожар, гуляя во дворе в Тракторозаводском районе Челябинска, – юных пироманов отыскали сотрудники полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел во дворе строящегося дома на улице Героев Танкограда вечером. Очевидцы заметили, как загорелась припаркованная «ГАЗель», и вызвали пожарных. Когда те прибыли на место, выяснилось, что горит еще и торговый киоск, стоящий поблизости. Возгорания были ликвидированы, а хозяева пострадавшего имущества обратились в полицию.

«Сотрудниками ПДН были установлены двое несовершеннолетних 9 и 10 лет, которые совершили поджог машины и киоска, облив их краской. Один из мальчиков ранее уже попадал в поле зрения полиции. Оба поставлены на профилактический учет. С родителями проведены беседы», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности. Скорее всего, именно им придется возмещать причиненный детьми ущерб.

Ольга Плеханова,

фото ОНДиПР № 3