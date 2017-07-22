Два человека разбились в лобовом столкновении иномарок под Каслями

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Каслинском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства смертельного столкновения двух иномарок – жертвами ДТП стали два человека, предает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошел поздним вечером в пятницу, 21 июля, на 4-м километре автодороги поселок Тюбук – Кыштым. По предварительным данным, 45-летний водитель Lifan X60 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения он и водитель Renault Duster 1964 года рождения от полученных травм скончались.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.