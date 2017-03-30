Два человека погибли, двое пострадали в ДТП с участием микроавтобуса под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По уточненным данным полиции, в дорожно-транспортном происшествии в Аргаяшском районе (Челябинская область) два человека погибли, двое получили травмы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, сегодня, 30 марта, около 11.30 на 61-м километре автодороги Долгодеревенское – Кыштым автомобиль Hyundai Accent выехал на встречку во время обгона и ушел в занос. Водитель не смог вернуть автомобиль на свою полосу, и иномарка врезалась в микроавтобус Mercedes, следовавший по маршруту Челябинск – Аргаяш – Кыштым, в котором находились пять человек.

«Предварительно установлено, что водитель Hyundai не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом. Находившаяся в легковушке молодая супружеская пара погибла. Два пассажира Mercedes получили травмы и были доставлены в больницу», – сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

На месте происшествия работают экипажи ГИБДД и руководство районного отдела полиции.

В настоящее время сотрудники МВД устанавливают обстоятельства и причины аварии.