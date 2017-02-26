Для расследования инцидента, в результате которого без света ночью остались 6 тыс. челябинцев, создана комиссия

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Для расследования инцидента, в результате которого без электроснабжения минувшей ночью остались 6 тыс. жителей Челябинска, создана специальная комиссия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, сегодня, 26 февраля, в 00.55 в результате технологического нарушения на энергообъекте одной из сетевых организаций произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ Исаково – Сосновская. В результате инцидента без электроснабжения остались ориентировочно 6 тыс. челябинцев.

Специалисты городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» в кратчайшие сроки возобновили подачу электроэнергии потребителям. Восстановительные работы заняли 40 минут.

Для расследования данного инцидента создана комиссия, в которую вошли представители «Челябэнерго», сообщила начальник отдела по связям с общественностью компании Марина Чернова.