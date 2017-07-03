Четверо детей смогли спастись после опрокидывания лодки под Чесмой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По уточненным данным, в перевернувшейся на озере Максимка (Чесменский район) лодке было девять человек – четверо детей смогли спастись самостоятельно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным регионального управления Следственного комитета, мужчина со своими детьми и детьми родственников – всего 9 человек – плыли по озеру на алюминиевой лодке, когда та перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и также утонули.

Напомним, трагедия произошла вечером 2 июля. Спустя некоторое время из озера были извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и двухлетнего мальчика. Позднее в ходе поисковых работ обнаружены тела восьми- и 15-летнего мальчиков. Поиски еще одного утонувшего взрослого продолжаются.

СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы по установлению причин смерти, техническая экспертиза состояния лодки, допрашиваются свидетели», – сообщил официальный спикер следственного управления области Владимир Шишков.

На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, криминалисты аппарата регионального СУ, сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководителем следственного управления.

Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил оказать материальную помощь семьям погибших.