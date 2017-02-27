Челябинцу проломили голову в массовой разборке на АМЗ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодой челябинец получил открытый перелом черепа во время драки на парковке в поселке АМЗ – в массовой потасовке принимали участие более 20 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Разборка между мужчинами произошла на парковке у дома по улице Обская еще 19 февраля, однако об инциденте стало известно, только когда в сети появилось видео. На записи «засветились» более двух десятков человек, однако физическую силу друг к другу применяли только некоторые из них. Крупным планом очевидец заснял, как пинают по голове единственного потерпевшего. Со проломленным черепом парень сам дошел до дома и вызвал скорую.

«Из квартиры по улице Обская в больницу с тяжелыми травмами поступил молодой человек 1996 года рождения. Сотрудниками полиции установлено, что травмы он получил в ходе драки. В ОП "Советский" возбуждено дело по части 1 статьи 111 УК РФ – "Причинение тяжкого вреда здоровью". Несколько участников конфликта установлены. Личности остальных выясняются», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Известно, что никого из драчунов еще не задержали. Причины разборок также пока неизвестны. Всем пинавшим потерпевшего по голове грозит до 8 лет лишения свободы.

Ольга Плеханова,

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