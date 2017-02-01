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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 08:59

Челябинская ОПГ набрала автокредитов на 22 млн рублей и не вернула


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудник банка и 17 его сообщников предстанут перед судом за хищение 22 млн рублей у финансового учреждения – одни мошенники изготавливали подложные документы, другие получали кредиты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организованной группы Евгения Кузнецова и 17 ее членов. Всем вменяют часть 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой). Злоумышленники действовали в Челябинске с 2011 по 2014 годы, пока не были задержаны сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, Евгений Кузнецов, являясь сотрудником операционного офиса банка, используя свое служебное положение, создал группу, в которую вовлек еще 17 человек, согласившихся за денежное вознаграждение стать заемщиками по кредитному договору на покупку автомобиля. Суммы автокредитов варьировались от 600 тыс. до 2,5 млн рублей. Общий ущерб превысил 22 млн рублей.

Одни лица изготавливали подложные документы о месте работы и справки, подтверждающие получение ими высокой заработной платы, другие – выступали в качестве заемщиков. Кузнецов обеспечивал беспрепятственное принятие и проверку данных документов сотрудниками банка, не знавших о намерениях заемщиков. После заключения кредитных договоров и получения денежных средств заемщики впоследствии денежные средства по кредиту не возвращали, а похищенными средствами распоряжались по своему усмотрению.

В ходе следствия судом наложен арест на четыре автомобиля и квартиру, принадлежащие обвиняемым. Один из участников организованной группы в настоящее время находится в розыске, в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство. Остальные члены ОПГ предстанут перед судом в Центральном районе южноуральской столицы. 

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Теги: мошенничество, опг, новости челябинска, автокредиты
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