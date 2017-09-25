12+ Челябинец ранил ножом полицейского во время задержания у кафе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодой челябинец арестован за совершение разбоя и нападение на сотрудника полиции – молодой человек воткнул нож в стража порядка во время задержания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 24 сентября, напротив кафе «Хочу+», расположенного по улице Отрадная (Калининский район). Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого участника разбойного нападения в Ленинском районе и выяснили, что он отдыхает в указанном заведении. Когда парень вышел на крыльцо, стражи порядка подошли к нему, представились и пригласили проехать с ними.

«Молодой человек выхватил нож и причинил резаную рану бедра одному из сотрудников полиции. Парня задержали. Помимо уголовного дела по статье 162 УК РФ – "Разбой", в Следственном отделе по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области в отношении него возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ – "Применение насилия в отношении представителя власти"», – рассказал старший следователь Виталий Чухарев.

В настоящее время парень арестован. Расследование продолжается. Сотрудник полиции получает амбулаторное лечение.

Ольга Плеханова