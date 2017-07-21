Бывший полицейский начальник подозревается в крышевании казино в Чебаркуле

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Чебаркуле (Челябинская область) задержан бывший начальник криминальной полиции местного отделения – Михаил Данилов, по предварительным данным, подозревается в крышевании игорного бизнеса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В следственном управлении факт задержания подтвердили, добавив, что подробности обвинения будут обнародованы позднее.

По информации СМИ Чебаркуля, Михаил Данилов ушел в отставку из органов внутренних дел еще в 2015 году. Сейчас подозревается в покровительстве игорному бизнесу, организованному на базе одного из местных кафе.

В Челябинске сегодня, 21 июля, накрыли казино – «гнездо азарта» работало на Лесопарковой.