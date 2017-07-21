В центре Челябинска накрыли казино

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Центральном районе Челябинска накрыли казино – чтобы попасть внутрь, правоохранителям пришлось вскрывать дверь резаком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Игорное заведение базировалось на Лесопарковой. Вход в азартное заведение осуществлялся только для близкого круга лиц, непосредственно знакомых с организаторами незаконного данного заведения, а также по предварительной договоренности.

«В пятницу, 21 июля, в рамках операции по противодействию незаконной игорной деятельности сотрудниками полиции при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Челябинской области по указанному адресу установлен факт незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, изъятого в ходе мероприятия. В том числе изъяты четыре покерных стола, рулетка, фишки и колоды игральных карт», – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По данному факту в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.