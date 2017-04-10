Более 50 человек эвакуировали из гипермаркета «Лента» на Тополинке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 50 человек эвакуировали из гипермаркета «Лента» на улице имени Академика Сахарова (Центральный район Челябинска) из-за бесхозной коробки – вызов поступил в понедельник, 10 апреля, утром, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В 8.40 сотрудники магазина "Лента" на Тополиной аллее нашли в ячейке для хранения сумок бесхозную коробку. Открывать не стали – вызвали экстренные службы. Была проведена эвакуация посетителей и персонала – всего 55 человек», – рассказали в полиции.

Подозрительная коробка была обследована, внутри были кружка и шорты.

В настоящее время, по данным городского УМВД, оцепление снято, магазин работает в обычном режиме.

Добавим, сегодня экстренный вызов по поводу обнаружения подозрительного предмета поступал из Металлургического района – сотрудники Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (Липецкая, 27) обнаружили на территории подозрительный пакет с огнетушителем. Напомним, взрывное устройство, обнаруженное на станции метро Петербурга «Площадь Восстания» после теракта, было замаскировано под огнетушитель.