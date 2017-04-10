Центр для дошкольников оцепили из-за подозрительного огнетушителя в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Образовательное учреждение в Челябинске обследовали на наличие взрывных устройств – причиной для беспокойства стал подозрительный огнетушитель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 10 апреля, утром педагоги Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, расположенного на улице Липецкая, 27 (Металлургический район), обнаружили на территории учреждения подозрительный пакет с огнетушителем. О находке сообщили в экстренные службы.

«Территория была оцеплена. Эвакуация детей не проводилась, так как они еще не пришли на занятия. Никаких опасных устройств на территории учреждения обнаружено не было», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В настоящий момент оцепление снято. Центр для дошкольников с нарушениями речи и задержками психического развития работает в штатном режиме.

Напомним, взрывное устройство, обнаруженное на станции метро Петербурга «Площадь Восстания» после теракта, было замаскировано под огнетушитель.

Ольга Плеханова,

фото из группы «Подслушано ЧМЗ»