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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 19 июня 2017 года, 11:01

Бетонный столб упал на иномарку во время урагана в Копейске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ураганный ветер опрокинул на иномарку бетонный столб линии электропередачи в Копейске (Челябинская область) – без света остались несколько домов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Копейчане выложили в сеть фото столба, проломившего кузов Chevrolet во время пятничного урагана. Порыв ветра оказался таким сильным, что опрокинул опору ЛЭП. Горожане сообщили об отключении света.

Напомним, штормовое предупреждение МЧС действует в Челябинской области с вечера 16 июня и продлено до сегодняшнего дня, 19 июня. Ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.

Южноуральцам рекомендуют избегать шатких конструкций и не парковать автомобили рядом с деревьями, столбами и дорожными знаками.

Фото из группы «Подслушано Копейск»

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Теги: иномарка, штормовое предупреждение, погода в челябинской области, новости копейска
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