Грозы и град ожидаются в Челябинской области – штормовое предупреждение

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ближайшие сутки погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт – давление опустится до 729 мм ртутного столба, циклон принесет ливни и грозы, объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник, 19 июня, на территории региона будет облачно с прояснением, пройдут небольшие и умеренные дожди, местами сильные и очень сильные, прогремят грозы, в отдельных районах возможен град, местами крупный.

Ветер ожидается северо-западный 6-11 м/с, отдельные порывы при грозах 20-25 м/с. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем – плюс 18-23, в горах – около 16.