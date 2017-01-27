Пт, 27.01.2017, 16:55 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 12:22

18+ Арестован парень, воткнувший отвертку в голову челябинца в Парковом-2


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд заключил под стражу злоумышленника, воткнувшего отвертку в голову жителя Челябинска, – мужчина скончался в больнице, так что теперь парню грозит до 15 лет колонии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Центральный райсуд арестовал 22-летнего парня, обвиняемого в причинении смертельного вреда мужчине, который работал дворником в Парковом-2. Преступление было совершено 31 декабря 2016 года. Потерпевший с женой шел в гости к родственникам в дом, расположенный на улице Петра Сумина. Пока супруга заходила в подъезд, мужчина сделал замечание молодому водителю, припарковавшемуся на тротуаре. Когда поругавшийся с парнем горожанин также зашел в подъезд, водитель его догнал и нанес несколько ударов, в том числе воткнул отвертку в голову, и скрылся. Мужчина скончался после трех недель в больнице.

«Полицейские возбудили уголовное дело. Молодому человеку предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ – "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть". Парень озвучил свою версию событий, пояснив, что потерпевший нецензурно отозвался о его национальности после замечания о неправильной парковке. В подъезд молодой человек зашел, чтобы потребовать извинений, однако вместо них, с его слов, мужчина на него напал. Отверткой он, якобы, оборонялся. Чтобы установить, правда ли это, мы назначим медико-криминалистическую экспертизу. От ее результатов будет зависеть окончательная квалификация действий обвиняемого», – рассказал и.о. руководителя СО по Центральному району СУ СКР по Челябинской области Андрей Корольков.

Напомним, сообщение о жутком инциденте опубликовала в соцсетях жена погибшего. На ее пост откликнулись десятки челябинцев, которые узнали в потерпевшем отзывчивого сотрудника одной из управляющих компаний. Неравнодушные местные жители потребовали восстановить справедливость и предлагали родственникам пострадавшего помощь. После недели в реанимации мужчина пошел на поправку, начал узнавать близких, однако еще через пару недель состояние его ухудшилось и он скончался.

Ольга Плеханова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: парковка, конфликт, новости челябинска, парковый-2
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 535
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

сегодня, 15:55
Бойцы СОБРа штурмом взяли челябинца, угрожавшего взорвать дом на ЧТЗ
сегодня, 14:52
ВНИМАНИЕ. Составлен фоторобот педофила, напавшего на 8-летнюю челябинку в подъезде
сегодня, 13:57
Легковушка разбилась о плитовоз под Миассом
сегодня, 13:25
Челябинец с ножом разбил дверь алкомаркета, похитив бутылку с коньяком
сегодня, 12:44
18+ «Что делают с плохими девочками»: челябинец воспитывал дочь при помощи порно
сегодня, 11:26
Челябинские пограничники не пустили в Россию развратника из Узбекистана
сегодня, 10:49
18+ В Челябинске ищут педофила, напавшего на 8-летнюю девочку в подъезде
сегодня, 09:20
18+ Труп челябинца нашли во дворе дома на детской площадке
вчера, 15:13
Рухнувшая после массового ДТП фура перекрыла М-5 в Челябинской области
вчера, 13:40
Челябинский студент пошел на ограбление ради 4 бутылок шампуня

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость