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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 2 января 2017 года, 20:00

Челябинцу воткнули в голову отвертку за замечание о неправильной парковке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинцу, сделавшему замечание водителю, который припарковал свой автомобиль на тротуаре, воткнули в голову отвертку – в настоящее время мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на очевидцев.

Происшествие случилось вечером 31 декабря. По предварительным данным, местный житель вместе со своей супругой шел в гости к родственникам в дом, расположенный на улице Петра Сумина. Женщина зашла в подъезд раньше, а муж задержался возле входа. Далее выяснилось, что ее супруг сделал замечание водителю, припарковавшему свою машину практически на тротуаре. Между мужчинами произошел конфликт, после чего потерпевший зашел в подъезд, где его догнал разъяренный автовладелец и нанес несколько ударов, в том числе, воткнул в голову отвертку, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.

«Моего мужа избили до полусмерти, скорее всего, отверткой проткнули голову, сейчас он лежит в реанимации… Его многие знают, он работает плотником и дворником 12 и 9 домов. Зовут Олег Иванович», − бросила клич в соцсетях в надежде найти виновных супруга потерпевшего.

На это сообщение в соцсети откликнулись десятки челябинцев, которые узнали в потерпевшем отзывчивого сотрудника одной из управляющих компаний. Неравнодушные местные жители требуют восстановить справедливость, наказать виновного, а также предлагают родственникам потерпевшего помощь.

В ГУ МВД данный факт подтвердили. «В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью). Сейчас устанавливаются все обстоятельства, направленные на выяснение причин данного происшествия, ведутся оперативно-разыскные мероприятия», − пояснили в пресс-службе полицейского Главка.

В настоящее время мужчина находится в одной из больниц Челябинска в тяжелом состоянии.

Фото из соцсети

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Теги: парковка, конфликт, новости челябинска, парковый-2
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