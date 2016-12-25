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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 25 декабря 2016 года, 17:29

Спасатели 2 муниципалитетов тушили пожар под Карталами, где погибли 3 детей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пожарно-спасательные части двух муниципалитетов Челябинской области были привлечены к тушению пожара в частном жилом доме, в результате которого погибли три малолетние девочки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По уточненным данным, на месте работали отделения ДПО «Еленинка», 62 пожарно-спасательной части из Карталов и ПЧ-250 из села Париж (Нагайбакский район). К ликвидации возгорания и его последствий были привлечены 24 человека и 8 единиц техники.

«К сожалению, на этом пожаре сработало сразу несколько негативных факторов, приведших к трагедии: удаленность населенного пункта от подразделений пожарной охраны, ночное время и, конечно же, тот факт, что малышей оставили одних, пусть даже и на короткое время», – прокомментировали в управлении МЧС по Челябинской области.

Напомним, пожар в деревянном доме размерами 6 на 8 метров случился 24 декабря, в двенадцатом часу ночи, в деревне Михайловка.

«Первым прибыло подразделение добровольной пожарной охраны "Еленинка". Огнеборцы приступили к тушению, однако к этому моменту дом был уже объят пламенем по всей площади. Впоследствии произошло обрушение кровли и чердачного перекрытия внутрь дома», – рассказали в МЧС.

По словам спасателей, мать уложила спать дочек 2009, 2013 и 2015 годов рождения. Отец был на работе. Ближе к полуночи женщина почувствовала запах гари, исходящий от провода электрообогревателя. Она оставила детей и побежала к соседям за помощью. Вернувшись, обнаружила горящий дом, войти в него уже не смогла.

По факту гибели детей проверку проводит Следственный комитет.

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Теги: дети погибли, гибель людей на пожаре, новости карталов
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