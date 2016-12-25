Стало известно, почему 3 детей были одни в сгоревшем доме под Карталами

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Трое детей погибли на пожаре в частном доме в поселке Михайловка (Карталинский район, Челябинская область) – стало известно, почему малолетние оказались ночью одни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как пояснили в пресс-службе МЧС, мать уложила детей спать, потом почувствовала запах горевшей проводки. Женщина решила сбегать к мужу на работу и рассказать о предполагаемом замыкании. Когда она вернулась, дом уже полыхал.

В настоящее время тела двух детей найдены, пожарные продолжают разбор завалов в поисках третьего.