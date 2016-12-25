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Агентство новостей Доступ 1 25 декабря 2016 года, 12:07

СК проверит обстоятельства гибели 3 детей на пожаре под Карталами


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Карталинском районе (Челябинская область) проводится проверка по факту смерти на пожаре трех несовершеннолетних детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

Напомним, дом по улице Центральная в поселке Михайловка загорелся поздно вечером 24 декабря 2016 года. Как установили следователи, с детьми была мама. Уложив дочек спать, женщина заметила, что плавится электропровод обогревателя. «По предварительным данным, в ночное время мать погибших детей, пошла к соседке, просить помощи, когда начал плавиться электропровод обогревателя. Спящие дети остались в доме. В это время произошло возгорание», – рассказал официальный представитель СУ Владимир Шишков.

В ходе ликвидации возгорания извлечены тела годовалой, четырех- и шестилетней девочек. По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте происшествия работают следователи СК.

Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления Денисом Чернятьевым.

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Теги: дети погибли, гибель людей на пожаре, новости карталов
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