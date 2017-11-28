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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 15:31

Звезда шоу «Танцы» на ТНТ станет челябинской Снегурочкой


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Звезда шоу «Танцы» на ТНТ Юлия Николаева станет челябинской Снегурочкой – клуб «Наше место» анонсирует традиционные «Необыкновенные елки» с участием 1,5 тыс. семей, воспитывающих детей с инвалидностью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Елки» – это большой волонтерский проект. Сотни артистов, танцоров, мастеров прикладного творчества, декораторов, предпринимателей, студентов и даже молодых инвалидов объединяются, чтобы подарить праздник «особенным» детям, а в финале устроить елку и для молодежи с инвалидностью.

Челябинский клуб «Наше место» традиционно инициирует сбор средств по всей России на приобретение 1,5 тыс. подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году необходимая сумма превышает 540 тыс. рублей.

«Необыкновенные елки» пройдут 16 и 17 декабря. Темой праздника в этом году станет встреча Зимы с Летом, и гостей ждут десятки удивительных интерактивных площадок и шоу-программа. Вместе с хореографом Юлией Николаевой создавать настроение гостям «Елок» будут ведущий актер государственного академического театра имени Наума Орлова Степан Арефьев, известный шоумен Арсен Карапетян, ведущая телеканала ОТВ Анна Шамбадал.

Молодежная «Необыкновенная елка» пройдет 17 декабря в 18 часов. Выдача бесплатных пригласительных билетов продлится до 8 декабря в офисе клуба «Наше место» по адресу: Свердловский проспект, офис 318, в будни с 12 до 18 часов. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие инвалидность.

Теги: новый год, праздник, новости челябинска, наше место, дети-инвалиды
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