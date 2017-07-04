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Агентство новостей Доступ 1 4 июля 2017 года, 12:10

Активисты требуют выгнать из Магнитогорска зоопарк, где катают на вымирающих черепахах


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) зоозащитники выступили против работы контактного зоопарка «Живые тропики» – здесь нелегально используют краснокнижных животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Центра защиты прав животных «Вита».

Активисты подали заявление в министерство сельского хозяйства с требованием проинспектировать и пресечь работу гастролирующего в городе зверинца.

Зоопарк планирует работать в ТРК «Семейный парк» до 9 июля. Бизнесмены предлагают всем желающим за 250-300 рублей трогать, кормить животных и фотографироваться с ними. Отдельная услуга – катание юных магнитогорцев на черепахах редкого вида, занесенного в Красную книгу.

Предприниматели открыто заявляют о наличии в их экспозиции краснокнижных животных, хотя по закону за ненадлежащее использование исчезающего вида предусмотрена уголовная ответственность (по статье 258.1 УК РФ).

«Контактный зоопарк – априори нелегальный вид бизнеса. Выполнять все действующие ветеринарные и санитарные нормы сомнительные заведения не могут в принципе. Контакт животных с посетителями и размещение зоопарков в торговых центрах запрещены правилами техники безопасности и производственной санитарии», – напоминают активисты.

Как рассказали в Центре защиты прав животных «Вита», зоопарк «Живые тропики» известен тем, что 21 декабря 2016 года в Чистополе во время ночного пожара в нем заживо сгорели животные.

Зоозащитники предлагают гражданам подписывать электронную петицию о запрете контактных зоопарков.

Фото из группы центра «Вита» в соцсети

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Теги: зоозащитники, новости магнитогорска, контактный зоопарк
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