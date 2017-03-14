Золото Колчака может быть спрятано под Златоустом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Золото адмирала Колчака может быть спрятано где-то между Миассом и Златоустом – проверить эту теорию намерен гендиректор знаменитой Златоустовской оружейной фабрики Валерий Томея, который активно взялся за заполнение пробелов в истории вверенного ему предприятия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу фабрики.

Связь Оружейной фабрики с адмиралом Колчаком – одна из наиболее интересных страниц истории предприятия. В 1859-1863 годах на Златоустовском заводе военным приемщиком служил Василий Колчак, отец адмирала. И сам Александр Васильевич посещал Златоуст. Документально подтвержден один визит, состоявшийся 12 февраля 1919 года. Однако во время боев на подступах к Златоусту он также мог бывать здесь проездом.

Летом 1919 года командование Белой армии эвакуировало Златоустовский завод в Томск, вместе с другим оборудованием туда вывезли останки Оружейной фабрики, материалы и полуфабрикаты, необходимые для производства холодного оружия. Есть предположение, что вместе с оборудованием фабрики увезли и другие ценности. А одна из легенд о знаменитом золоте Колчака гласит, что несколько ящиков, содержащих часть золотого запаса, выгрузили где-то между Миассом и Златоустом. Имеет ли это предположение под собой историческую основу, а если да, то что стало с этим золотом – расплатились за оружие или спрятали до лучших времен, – на данный момент неизвестно. Это и хочет выяснить Валерий Томея. Он уже сделал запрос в томский архив с просьбой предоставить документы, касающиеся эвакуации Оружейной фабрики.

«Меня интересуют документы, показывающие связь фабрики и адмирала Колчака. Где располагалась фабрика во время эвакуации, перечень имущества, которое привезли в Томск и позднее увезли оттуда. Эти сведения не только позволят лучше знать историю нашей фабрики, но и, возможно, дадут ответы на некоторые загадки, подтвердят или опровергнут легенды», – говорит Валерий Томея.

Легенда о золоте Колчака – далеко не единственная, которая рассказывает о различных кладах, якобы спрятанных в помещениях фабрики или рядом с ней. Согласно некоторым из них, от здания фабрики вели два подземных хода. Один соединял фабрику с домом горного начальника, а другой вел к Свято-Троицкому собору, разрушенному в начале 40-х годов XX века. Считается, что часть дорогостоящей церковной утвари из собора, которая так и не была найдена, была спрятана именно в этом подземном ходе.

Как поясняет Валерий Томея, подвалы фабрики еще не исследованы до конца, а иногда во время ремонтных и строительных работ обнаруживаются ранее не известные помещения.

Историческая справка

Утром 12 февраля 1919 поезд адмирала Колчака прибыл на станцию Златоуст. Александр Васильевич Колчак осмотрел Златоустовский завод и отметил его удовлетворительное состояние. В июне 1919 года белое командование начало подготовку к эвакуации Златоустовского завода в Томск. Известно, что не все составы с оборудованием смогли благополучно добраться до пункта назначения.

18 августа начальник Златоустовского горного округа Герман Иванович Бострем обратился с депешей к начальнику штаба верховного главнокомандующего генералу Дитирихсу. Он сообщил, что «...Златоустовский округ эвакуирован в Томск, вывезены необходимые станки, материалы и полуфабрикаты для производства холодного оружия, слесарно-токарного инструмента, пил и топорв, и соответсвующие службы и рабочий персонал. Всего 10 полных эшелонов. Шесть эшелонов прибыли в Томск... а 4, 6, 7 и 9, без которых нельзя начинать производство, стоят под Новониколаевском, на четном пути, совершенно забитом беженскими эшелонами». Вскоре после этого застрявшие поезда достигли Томска. Эвакуация завершилась к концу лета 1919 года.

13 июля Златоуст заняли красные. После этого Ленин и Троцкий прислали на Златоустовский завод телеграмму с приказом начать снабжать Красную армию холодным оружием. В конце 1919 года оружейная фабрика одновременно выпускала оружие в Томске – для белых, и в Златоусте – для красных.