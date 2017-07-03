Златоустовцы осуждены за торговлю токсичным алкоголем
Златоустовский горсуд (Челябинская область) вынес приговор двум местным жителям, торговавшим опасным для здоровья алкоголем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации прокуратуры города, мужчина и женщина приобретали спиртное оптом, затем разливали его в разные емкости и продавали. «Экспертиза показала, что изъятая у них спиртовая жидкость содержит токсичные микропримеси: уксусный альдегид, этилацетат, метиловой спирт, этилбутират, – в связи с чем представляет опасность для жизни и здоровья потребителей», – говорится в сообщении.
Суд признал их виновными по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. Женщину суд приговорил к одному году условно. По их ходатайству дело рассматривалось в особом порядке.
В сообщении уточняется, что оба ранее были судимы.
Приговор в законную силу не вступил.