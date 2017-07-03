Златоустовцы осуждены за торговлю токсичным алкоголем

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Златоустовский горсуд (Челябинская область) вынес приговор двум местным жителям, торговавшим опасным для здоровья алкоголем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации прокуратуры города, мужчина и женщина приобретали спиртное оптом, затем разливали его в разные емкости и продавали. «Экспертиза показала, что изъятая у них спиртовая жидкость содержит токсичные микропримеси: уксусный альдегид, этилацетат, метиловой спирт, этилбутират, – в связи с чем представляет опасность для жизни и здоровья потребителей», – говорится в сообщении.

Суд признал их виновными по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. Женщину суд приговорил к одному году условно. По их ходатайству дело рассматривалось в особом порядке.

В сообщении уточняется, что оба ранее были судимы.

Приговор в законную силу не вступил.