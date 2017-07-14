Златоуст приглашает на Бушуевский фестиваль гравюры и холодного оружия

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ближайшие выходные, 15-16 июля, в Златоусте (Челябинская область) состоится знаменитый Бушуевский фестиваль гравюры и холодного украшенного оружия – в грандиозном мероприятии примут участие ремесленники и промысловики со всей России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на златоустовский Центр развития туризма.

В оргкомитет было подано более 200 заявок. На фестиваль приедут мастера из Екатеринбурга, Перми, Нижнего Тагила, Нижнего Новгорода, Самары, Тулы, Суздальского района, Тюменской области, Челябинска, Озерска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки, Кусы, Миасса, Верхнего Уфалея, Чебаркуля, Нязепетровска, Щучьего, Кыштыма, Трехгорного и других городов.

«Фестивальная программа будет насыщенной и интересной. В первый день в ней примет участие московская мастерская "Колокольный Градъ". Гости фестиваля услышат концерт колокольных звонов – исполнение колокольных звонов в разных традициях древней Руси одним звонарем и краткий рассказ об особенностях этих традиций. Затем любой желающий сможет сам попробовать себя в качестве звонаря: после непродолжительного мастер-класса удастся не только усвоить азы звонарской профессии, но и исполнить на колоколах гармоничный звон», – рассказали в златоустовском Центре развития туризма.

Еще одной изюминкой Бушуевского фестиваля станет шоу по фигурной резке электропилой. Мастер создаст скульптуры которые в дальнейшем украсят территорию парка «Молодежный».

В рамках мероприятия для златоустовцев и гостей города будут организованы концертная программа с участием лучших творческих и фольклорных коллективов, различные мастер-классы, конкурсы, а также экскурсионный автобус для посещения Златоустовской оружейной фабрики. Хедлайнером фестиваля, как и в прошлом году, станет народный артист России, автор-исполнитель Олег Митяев. Его выступление состоится 16 июля в 13.00.