Златоуст получит 284 млн на завершение 2 очереди лыжно-биатлонного комплекса

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Златоусту (Челябинская область) выделено 284 млн на завершение строительства второй очереди лыжно-биатлонного комплекса – первый транш поступит в город уже в феврале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Вопросы лицензирования стрельбища, гомологации трасс, создания спортинтерната, а также формирования календаря спортивных мероприятий на 2017-2018 годы и тренерского штаба для работы с экспериментальной группой по лыжным гонкам обсуждались на совещании с участием министра спорта Челябинской области Леонида Одера, руководства города, президентов областных федераций лыжных гонок и биатлона и представителей спортивной общественности города.

Максимальный объем работ по строительству комплекса планируется завершить до конца 2017 года. С 2018 года, по словам Одера, на лыжно-биатлонной трассе Златоуста планируется проводить большую часть межрегиональных и всероссийских соревнований.

Возведение биатлонного стрельбища – часть одного из основных направлений программы развития Златоуста как моногорода «Уральская Швейцария». Проектная идея заключается в создании многофункционального центра спортивной подготовки и реабилитации, в ядро которого войдут, в том числе, биатлон и лыжи. Защита программы состоялась в Москве на уровне правительственной комиссии. Данная работа ведется в рамках поручения губернатора и правительства Челябинской области.

«Здесь, в Златоусте, будут формироваться и готовиться сборные команды области по данным видам спорта. Конечно, в перспективе будем приглашать сюда и сборные других регионов России, молодежный состав сборной страны», – прокомментировал Леонид Одер, высказав уверенность в том, что комплекс займет уникальную нишу среди стадионов и биатлонных комплексов в стране, «учитывая характеристики стадиона, местности вокруг и наличие среднегорья».