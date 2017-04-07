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Агентство новостей Доступ 1 7 апреля 2017 года, 09:36

Журналисты «Магнитогорского металла» стали лауреатами конкурса «Правда и справедливость»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Санкт-Петербурге прошел четвертый медиафорум региональных и местных СМИ, организованный Общероссийским народным фронтом, – участие приняли лауреаты Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Магнитогорского меткомбината (ОАО «ММК»).

В 2017 году лауреатами конкурса стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны. Всего на конкурс, который проходит третий раз, было подано 4 тыс. конкурсных работ от журналистов 969 региональных СМИ.

Наибольшее количество журналистских работ посвящено актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства и роли гражданского общества в решении актуальных проблем страны, коррупции и расточительству в области государственных и муниципальных закупок, неэффективному расходованию бюджетных средств, доступности и качеству медицинской помощи.

Больше всего материалов прислали представители СМИ десяти регионов России: Свердловской, Ростовской, Челябинской, Иркутской, Владимирской, Самарской областей, Пермского края, Татарстана, Бурятии и Башкортостана.

Лауреатами конкурса стали 11 представителей Челябинской области. Среди них двое магнитогорцев – журналисты «Магнитогорского металла» Ирина Коротких и Максим Юлин.

На медиа-форуме южноуральцы получили диплом лауреата, денежную премию и приняли участие в дискуссиях и заседаниях, встретились с представителями власти, профильных ведомств, руководителями ведущих СМИ и проектов Народного фронта.

В этом году на форуме обсуждали смысл новых государственных праздников, вопросы работы нового состава общественной палаты, экологические проблемы, систему президентских грантов и многие другие темы.

Напомним, что обозреватель газеты «Магнитогорский металл» Ольга Балабанова в 2015 и 2016 годах становилась лауреатом всероссийского конкурса «Правда и справедливость».

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Теги: ммк, новости магнитогорска, новости челябинска, журналисты
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