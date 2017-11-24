Жителю Трехгорного грозит срок за 9 срубленных сосен

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Трехгорном (ЗАТО, Челябинская область) сотрудниками полиции выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений – лесному хозяйству причинен крупный ущерб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка.

«Факт незаконной порубки лесных насаждений выявлен на территории одного из гостиничных комплексов города. Установлено, что работник комплекса срубил девять сосен. Сумма ущерба составила около 350 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Следственным отделением МО МВД России по ЗАТО Трехгорный возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере), максимальная санкция которой – до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.