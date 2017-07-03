18+ Жителя Златоуста осудят за убийство тещи в свой день рождения

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дело в отношении жителя Златоуста (Челябинская область), зарезавшего тещу в свой день рождения, передано в суд – мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в апреле 2017 года в одной из квартир по улице 2-я Тесьминская. Местный житель отмечал свой 35-й день рождения, распивая спиртное в компании жены и ее матери. В какой-то момент между мужчиной и его тещей началась ссора. Праздник закончился, когда раздосадованный именинник схватил нож и воткнул его теще в грудь. Женщина скончалась на месте от колото-резаного ранения.

«Свою вину мужчина признал. Ему предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство". Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», – рассказал руководитель СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Андрей Морозов.

Напомним, обвиняемому не нравилось, что теща критиковала его и сравнивала с бывшем мужем дочери, что и приводило к частым скандалам.

Ольга Плеханова