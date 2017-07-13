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Агентство новостей Доступ 1 13 июля 2017 года, 17:11

Жителя Снежинска оштрафовали на 300 тыс. за стрельбу из ружья по детской площадке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) местного жителя оштрафовали на 300 тыс. рублей за стрельбу из ружья по детской площадке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, 1 мая 2017 года мужчина, находясь на балконе своей квартиры, взял ружье ИЖ-27 М 12 калибра и произвел прицельный выстрел в сторону детской площадки, расположенной во дворе многоквартирных домов по улицам Свердлова и Ленина.

Своим выстрелом он повредил окно магазина по улице Свердлова, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. Ущерб составил 10 тыс. рублей.

Суд признал местного жителя 1988 года рождения виновным по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и назначил 300 тыс. рублей штрафа.

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Теги: стрельба, ружье, новости снежинска
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