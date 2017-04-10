Жителя Сатки осудили за то, что его собака покусала ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителя Сатки (Челябинская область) осудили за то, что его собака покусала ребенка – после нападения животного у школьницы начались эмоциональные нарушения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что 4 ноября 2016 года восьмилетняя девочка гуляла, когда ее укусила собака. Выяснилось, что местный житель выпустил во двор жилого дома собаку без намордника и не заметил, как животное убежало.

После нападения собаки у ребенка ухудшилось эмоциональное состояние. Мать обратилась к неврологу, который установил ситуационный невроз и нарушение сна и прописал лекарственные препараты.

Саткинский городской суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с владельца собаки компенсацию морального вреда – 10 тыс. рублей т расходы на лечение в сумме 500 рублей.