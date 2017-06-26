18+ Жителя Пласта отправили на 7 лет в колонию за метание кирпичей и смертельное избиение отца

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Пласта (Челябинская область) насмерть забил отца – злоумышленнику дали семь лет колонии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Установлено, что подсудимый вечером 6 декабря 2016 года кинул в окна дома местной жительницы шесть кирпичей, разбив пять стеклопакетов.

Спустя два дня, 8 декабря, мужчина выпивал вместе с отцом и сильно избил его в ходе ссоры, отчего пострадавший скончался.

Подсудимый признал повреждение имущества, однако заявил, что к смерти отца не причастен и удары ему не наносил.

Суд признал мужчину виновным части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что отягчающим обстоятельством стало совершение преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.