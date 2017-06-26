Пн, 26.06.2017, 19:30 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 26 июня 2017 года, 17:20

18+ Жителя Пласта отправили на 7 лет в колонию за метание кирпичей и смертельное избиение отца


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Пласта (Челябинская область) насмерть забил отца – злоумышленнику дали семь лет колонии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Установлено, что подсудимый вечером 6 декабря 2016 года кинул в окна дома местной жительницы шесть кирпичей, разбив пять стеклопакетов.

Спустя два дня, 8 декабря, мужчина выпивал вместе с отцом и сильно избил его в ходе ссоры, отчего пострадавший скончался.

Подсудимый признал повреждение имущества, однако заявил, что к смерти отца не причастен и удары ему не наносил.

Суд признал мужчину виновным части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что отягчающим обстоятельством стало совершение преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: избиение, новости пласта, суды челябинской области, отец и сын, криминальные новости челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 606
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:38
ВНИМАНИЕ. Юные хоккеисты Челябинска померяются силами с форвардом «Вашингтон Кэпитэлз»
сегодня, 17:14
В Челябинске 3 улицы назовут именами поэта, металлурга и архитектора
сегодня, 16:56
Две УК в Магнитогорске растратили около 26 млн рублей, поступивших от потребителей
сегодня, 16:31
ПРЕЦЕДЕНТ. Суд оправдал бабушку, громко ругавшуюся матом на улице в Южноуральске
сегодня, 15:58
Прокурор требует 14 лет колонии для лидера ОПГ угонщиков элитных иномарок в Челябинске
сегодня, 15:31
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ абитуриенту для правильной отправки документов в вуз
сегодня, 12:06
Южноуральцы привезли 2 млн рублей с грантового конкурса форума «УТРО»
сегодня, 11:44
Родители ребенка, повредившего позвоночник на физкультуре, отсудили 40 тыс.
сегодня, 11:16
Тефтелев требует не провалить финиш программы расселения ветхого жилья в Челябинске
сегодня, 10:50
Почему туристам стоит отдохнуть на Южном Урале
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

Подписка на новости
Прислать новость