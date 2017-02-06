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Агентство новостей Доступ 1 6 февраля 2017 года, 12:33

Жительницы Миасса отправлены в колонию за аферу с жильем на 1,5 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) за мошенничество с жильем осуждены две местные жительницы – они присвоили квадратные метры умерших одиноких граждан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В 2011-2012, а также в 2014 годах начальник отдела в ОАО «Миассводоканал» Светлана Зеркаль и экс-риелтор Елена Рожкова, используя подложные документы, оформленные якобы на родственников, завладели жильем умерших одиноких граждан: комнатой стоимостью 340 тыс. и квартирой за 1,2 млн рублей. Женщины приватизировали и перепродали имущество, которое должно было отойти муниципалитету.

Светлана Зеркаль и Елена Рожкова признаны городским судом виновными в мошенничестве с чужим недвижимым имуществом и приговорены к условному наказанию. Приговор был обжалован гособвинителем и адвокатами. Челябинский областной суд согласился с доводами прокурора и назначил женщинам реальный срок – приговорил к двум годам шести месяцам и двум годам трем месяцам лишения колонии общего режима соответственно.

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Теги: мошенничество, новости миасса
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