Жительницы Миасса отправлены в колонию за аферу с жильем на 1,5 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) за мошенничество с жильем осуждены две местные жительницы – они присвоили квадратные метры умерших одиноких граждан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В 2011-2012, а также в 2014 годах начальник отдела в ОАО «Миассводоканал» Светлана Зеркаль и экс-риелтор Елена Рожкова, используя подложные документы, оформленные якобы на родственников, завладели жильем умерших одиноких граждан: комнатой стоимостью 340 тыс. и квартирой за 1,2 млн рублей. Женщины приватизировали и перепродали имущество, которое должно было отойти муниципалитету.

Светлана Зеркаль и Елена Рожкова признаны городским судом виновными в мошенничестве с чужим недвижимым имуществом и приговорены к условному наказанию. Приговор был обжалован гособвинителем и адвокатами. Челябинский областной суд согласился с доводами прокурора и назначил женщинам реальный срок – приговорил к двум годам шести месяцам и двум годам трем месяцам лишения колонии общего режима соответственно.