Вт, 26.09.2017, 12:30 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 26 сентября 2017 года, 11:08

Жительницу Сатки возмутила реклама фильма «Матильда»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинское УФАС поступило заявление на рекламу фильма «Матильда» – по мнению жительницы Сатки, при распространении афиш и наружной рекламы фильма Алексея Учителя грубо нарушены требования рекламного законодательства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, заявитель считает, что в анонсах содержится недостоверная информация при указании следующих сведений: «Тайна дома Романовых», «Тайна последнего русского царя», «Основано на реальных событиях», «Во всех кинотеатрах страны», «Главный исторический блокбастер года».

Кадр из фильма «Матильда»

Как указано в заявлении, историки выявили множество грубых расхождений описанных в фильме событий, образов персонажей и их высказываний с документированными историческими свидетельствами. Данное предположение основано, в том числе, на результатах изучения официальных трейлеров к фильму.

Кроме того, в прокатном удостоверении имеется аннотация к фильму, который определен как «драма». Сведений о том, что указанное кинопроизведение является историческим блокбастером, данный документ не содержит.

Также заявитель указывает на недопустимость использования в рекламе информации «Во всех кинотеатрах страны», поскольку некоторые кинотеатры уже публично сообщили об отказе демонстрации данного фильма на своих экранах.

Заявленное в рекламе преимущество фильма, выраженное путем употребления слова «главный», по мнению заявителя, противоречит рекламному законодательству, поскольку в рекламе отсутствуют параметры или характеристики данного сравнения.

«В настоящее время Челябинское УФАС России в рамках рассмотрения заявления устанавливает рекламодателя и рекламораспространителя данной рекламы на территории региона. В дальнейшем заявление жительницы Сатки может быть передано на рассмотрение в Центральный аппарат ФАС России либо будет направлен запрос на предоставление полномочий на его рассмотрение Челябинским УФАС России, поскольку реклама фильма "Матильда" распространяется на территории нескольких субъектов РФ», – говорится в сообщении.

Согласно закону «О рекламе», недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о любых характеристиках объекта рекламирования, в том числе о его природе, назначении, о месте его происхождения и т.д.

Фильм режиссера Алексея Учителя рассказывает о любовных отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. На съемки фильма деньги выделило, в том числе, и министерство культуры России. Премьера фильма назначена на 25 октября. Ряд кинотеатров отказался демонстрировать картину, еще до выхода получившую скандальную известность, в частности, из-за активного противодействия ее появлению депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. В настоящее время МВД России возбудило уголовное дело о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма «Матильда» – дело заведено по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» из-за угроз зрителям и собственникам кинотеатров.

Теги: кино, культура, афиша, новости сатки, челябинское уфас, новости челябинска, незаконная реклама
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 590
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 12:26
«Когда шпана ментов боялась?» – на концерт воспевателя А.У.Е. в Челябинске не пустили 150 человек
сегодня, 11:59
Открытие дилерского центра Chevrolet NIVA компании «Автовек» в Челябинске
сегодня, 11:57
Военнослужащие 90-й танковой дивизии ЦВО подняты по тревоге
сегодня, 11:39
Уголовное дело возбуждено по факту смерти 3-летнего ребенка после ДТП в Златоусте
сегодня, 10:44
18+ Грудь девочки-подростка довела пенсионера из Троицка до колонии
сегодня, 10:32
ВАЖНО. Жители Челябинска массово жалуются на задымление, запах гари и дымку в воздухе
сегодня, 09:54
Уральский театральный форум стартовал в Челябинске
сегодня, 08:34
Челябинцы ограбили продуктовый магазин, чтобы не идти в гости с пустыми руками
вчера, 20:28
Движение троллейбусов по Копейскому шоссе возобновится 28 сентября
вчера, 20:08
ВНИМАНИЕ. Смог накроет Сатку, Коркино, Троицк и Карабаш
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с тем, что людей с ВИЧ нужно лечить принудительно?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость