Жительницу Сатки возмутила реклама фильма «Матильда»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинское УФАС поступило заявление на рекламу фильма «Матильда» – по мнению жительницы Сатки, при распространении афиш и наружной рекламы фильма Алексея Учителя грубо нарушены требования рекламного законодательства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, заявитель считает, что в анонсах содержится недостоверная информация при указании следующих сведений: «Тайна дома Романовых», «Тайна последнего русского царя», «Основано на реальных событиях», «Во всех кинотеатрах страны», «Главный исторический блокбастер года».

Кадр из фильма «Матильда»

Как указано в заявлении, историки выявили множество грубых расхождений описанных в фильме событий, образов персонажей и их высказываний с документированными историческими свидетельствами. Данное предположение основано, в том числе, на результатах изучения официальных трейлеров к фильму.

Кроме того, в прокатном удостоверении имеется аннотация к фильму, который определен как «драма». Сведений о том, что указанное кинопроизведение является историческим блокбастером, данный документ не содержит.

Также заявитель указывает на недопустимость использования в рекламе информации «Во всех кинотеатрах страны», поскольку некоторые кинотеатры уже публично сообщили об отказе демонстрации данного фильма на своих экранах.

Заявленное в рекламе преимущество фильма, выраженное путем употребления слова «главный», по мнению заявителя, противоречит рекламному законодательству, поскольку в рекламе отсутствуют параметры или характеристики данного сравнения.

«В настоящее время Челябинское УФАС России в рамках рассмотрения заявления устанавливает рекламодателя и рекламораспространителя данной рекламы на территории региона. В дальнейшем заявление жительницы Сатки может быть передано на рассмотрение в Центральный аппарат ФАС России либо будет направлен запрос на предоставление полномочий на его рассмотрение Челябинским УФАС России, поскольку реклама фильма "Матильда" распространяется на территории нескольких субъектов РФ», – говорится в сообщении.

Согласно закону «О рекламе», недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о любых характеристиках объекта рекламирования, в том числе о его природе, назначении, о месте его происхождения и т.д.

Фильм режиссера Алексея Учителя рассказывает о любовных отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. На съемки фильма деньги выделило, в том числе, и министерство культуры России. Премьера фильма назначена на 25 октября. Ряд кинотеатров отказался демонстрировать картину, еще до выхода получившую скандальную известность, в частности, из-за активного противодействия ее появлению депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. В настоящее время МВД России возбудило уголовное дело о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма «Матильда» – дело заведено по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» из-за угроз зрителям и собственникам кинотеатров.