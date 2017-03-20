Жительница Верхнего Уфалея отсудила у продавца пылесоса Kirby 400 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Верхнего Уфалея (Челябинская область) отсудила у продавца пылесоса Kirby более 400 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В пресс-службе горсуда сообщили, что женщина обратилась с иском к ООО «БФ Сервис» и банку «Ренессанс-Кредит» о защите прав потребителя при заключении договора купли-продажи.

«Она приобрела пылесос стоимостью около 106 тыс. рублей, оформив кредит. После покупки выяснилось, что товар не соответствует заявленным характеристикам. Через несколько месяцев пенсионерка обратилась в ООО "БФ Сервис", где подписала соглашение о расторжении договора купли-продажи, пылесос был возвращен продавцу», – рассказала консультант суда Марина Бурлакова.

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Там уточнили, что по условиям соглашения фирма взяла на себя обязательства по оплате штрафов, пени и процентов, начисленных по кредитному договору. «Продавец заверил, что платить по кредиту не нужно. В силу своего возраста и юридической безграмотности женщина поверила и не стала обращаться в банк с заявлением о расторжении договора», – сообщили в горсуде.

Пылесос Kirby не соответствует требованиям ГОСТа, подходит для крупных американских домов и не предназначен для российских типовых квартир; является копией немецкого пылесоса, модель которого была разработана в 1924 году для уборки гостиничных комплексов.

Суд взыскал с ООО «БФ Сервис» сумму, уплаченную за покупку пылесоса, неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф за неисполнение требований потребителя в связи с отказом от урегулирования спора в досудебном порядке – всего более 400 тыс. рублей, частично удовлетворив гражданский иск – обязательства по кредиту женщина будет исполнять самостоятельно.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.