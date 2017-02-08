18+ Жительница Миасса, до полусмерти избившая 3-месячную дочь, хотела смягчить приговор

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Многодетную жительницу Миасса (Челябинская область), искалечившую трехмесячную дочь, не устроил приговор суда первой инстанции – женщина не согласилась сидеть в колонии 12 лет и подала жалобу в областной суд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Областной суд в апелляционной инстанции рассмотрел дело в отношении жительницы Миасса, приговоренной к 12 годам колонии за избиение младенца. Преступление было совершено в июне 2016 года. Женщина так избила малышку, что у нее оказались сломаны ребра, руки и ноги. Об оказании девочке медпомощи мать не позаботилась. Когда искалеченного ребенка изъяли соцработники, женщина ушла в загул с собутыльником, ее задержали лишь спустя несколько дней.

«Осужденная просила снизить срок наказания с учетом признания ею вины и состояния здоровья. В апелляционной инстанции государственный обвинитель, не согласившись с доводами жалобы, просила признать приговор в отношении горожанки законным и обоснованным. Апелляционная инстанция согласилась с обвинительным приговором и оставила его без изменения», – рассказала официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева.

Напомним, у обвиняемой есть еще двое детей, в отношении которых она лишена родительских прав. Они проживают в Челябинске. Еще одного сына, который появился на свет в 2005 году, горожанка убила, за что отсидела в колонии.